Cem Öğretir neden yok, neden haber sunmuyor? ATV Ana Haber Cem Öğretir nerede, neden yok, hastalandı mı?

ATV Ana Haber Bülteni'ni hafta içi Cem Öğretir, hafta sonları ise Hilal Ergenekon sunmaktadır. Peki, Cem Öğretir neden yok, neden Haber'>haber sunmuyor? ATV Ana Haber Cem Öğretir nerede, neden yok, hastalandı mı?

CEM ÖĞRETİR BUGÜN NEDEN HABER SUNMADI, NEDEN YOK?

ATV Hafta İçi Ana haber sunucusu Cem Öğretir bugün haber sunmamıştı. Bunun ardından izleyiciler, Cem Öğretir neden yok, neden haber sunmuyor merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi açıklama yer almadı. Cem Öğretir konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir (d. 8 Ağustos 1973, İngiltere), Türk sunucu ve haberci.

Öğretir, 10 Eylül 1973'de İngiltere'de doğdu. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu. 2006 yılından beri kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı bulunmaktadır.

İlk iş deneyimini 1995'te Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TVden ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. 2012 yılında Burç Kolejinde Ayrıca Burç Koleji bünyesinde Sunuculuk ve Diksiyon Kulübü dersleri vermiştir.

ÇALIŞTIĞI KANALLAR

1995-1999: Show TV

1999-2000: Star TV

2000-2008: CNN Türk

2008: Kanal 1

2008-2009: Habertürk TV

2009-günümüz : atv

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