Cem Küçük kimdir, kaç yaşında? Cem Küçük nereli? Hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cem Küçük izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cem Küçük kimdir, kaç yaşında? Cem Küçük nereli? Hayatı ve biyografisi!

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

1978 yılında Zonguldak'ta doğdu. Cem Küçük ilk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Cem Küçük Türk gazeteci ve yazardır. Günümüzde Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır.