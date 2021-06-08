Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?
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İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Cem Küçük, şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Peki Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son günlerde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Cem Küçük, İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezundur. Türkiye gazetesinde yazarlık yapan Cem Küçük kimdir? Cem Küçük kaç yaşında, aslen nerelidir?

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük 1978 yılında, Zonguldak'ta doğan Türk gazeteci, yazar ve tercüman. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'nı bitirdikten sonra uzun yıllar yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Medyaya girişi editörlük yaparken tanıştığı Rasim Ozan Kütahyalı ile başladı. Günümüzde Türkiye Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır
İlk öğretim ve orta öğretimini Zonguldak'ta tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra ilk iş olarak Profil Yayınları'nda editörlük yaptı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başladı. Televizyon dünyasına ilk adımını TVNET ile attı. Yeni Şafak gazetesinden ayrıldıktan sonraki durağı Star gazetesi oldu. Bir süre 24 TV'de siyaset programı yaptı. Cem Küçük şu anda Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Cem Küçük TGRT Haber kanalında hafta içi her gün Günaydın Türkiye programını sunmaktadır.Ayrıca birçok konuda kitap yazmıştır

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