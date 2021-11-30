Cem Korkmaz neden öldü? Cem Korkmaz intihar mı etti? Cem Korkmaz kimdir, babası kimdir?

Cem Korkmaz neden öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 4 filminde de rol alan, oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz, evinde ölü bulunan isim sevenlerini üzmüştü. Kalorifer borusuna kendini asarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Korkmaz'ın cesedi polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CEM KORKMAZ KİMDİR?

Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Eğitim hayatını Bursa Devlet Tiyatrosun'da eğitim alarak tamamlayan Cem Korkmaz, ilk olarak ünlü video platformu YouTube'da çeşitli kanallarda yayınladığı videolarla tanındı.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda eğitimini tamamlayan Cem Korkmaz, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Kocan Kadar Konuş, Recep İvedik 4 ve 2008 yapımı AROG sinema filmlerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizi sektöründe de bulunan Cem Korkmaz, Diğer Yarım dizisinin oyuncu kadrosunda da yer almıştı.

Cem Korkmaz, aynı zamanda G.O.R.A filminde rol alan ve akıllara "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor" repliğiyle kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğluydu.

CEM KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Cem Korkmaz'ın intihar etmesi sevenlerini derinden üzerken, neden intihar ettiği de merak ediliyor. Anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşının Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde bulmasının ardından olay yerine savcı ve polis gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Korkmaz'ın intihat etmiş olabileceğine dair bulgular elde edilirken, cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

CEM KORKMAZ'IN BABASINDAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İHA'nın haberine göre, Üsküdar'daki evinde dün akşam intihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü. Korkmaz'ın oyuncu babası Muhittin Korkmaz, "Acım çok büyük. Canımı kaybettim" dedi.

CEM KORKMAZ'IN BABASI MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz (17 Ekim 1953, Gaziantep - 24 Kasım 2020), Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynadı.

Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953'te dünyaya geldi. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.'da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde öldü.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet