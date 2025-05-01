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Cem Karaca çocuğu var mı? Cem Karaca oğlu Emrah Karaca kimdir?

Cem Karaca çocuğu var mı? Cem Karaca oğlu Emrah Karaca kimdir?
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Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca hakkında detaylar merak ediliyor. Cem Karaca'nın çocuğu var mı sorusu, ünlü sanatçının oğlu Emrah Karaca'nın kim olduğu ve hayatı hakkında bilgiler haberimizde.

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olan Cem Karaca'nın çocukları hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Cem Karaca'nın oğlu olan Emrah Karaca, babasının izinden giden bir isim olarak dikkat çekiyor. Cem Karaca çocuğu var mı? Cem Karaca oğlu Emrah Karaca kimdir?

CEM KARACA OĞLU EMRAH KARACA KİMDİR?

Mehmet Emrah Karaca (d. 15 Temmuz 1976, İstanbul), Türk müzisyendir. Moğollar'ın solistidir. Cem Karaca'nın oğludur.

Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okurken profesyonel müzik çalışmalarına başladı. İki yıl sonra babası Cem Karaca'nın isteği üzerine öğrenimini yarım bırakarak İstanbul'a döndü. O dönemde birlikte yaptıkları besteler sanatçının hayatta iken yayımlanan son albümü Bindik Bir Alamete...'de yer aldı. 2008'den beri Moğollar grubuyla çalışıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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