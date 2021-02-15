Cem Hakko'nun Kartalkaya kaçamağı
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Cem Hakko'nun Kartalkaya kaçamağı

15.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:50
Cem Hakko'nun Kartalkaya kaçamağı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Cem Hakko, hafta sonunu kayak yaparak geçirdi

Kartalkaya'nın gözdesi Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort'a gelen Cem Hakko'ya Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı da eşlik etti.& ;

GÜN BOYU KAYAK YAPTILAR

Öğlen saatlerinde piste çıkan ikili akşam saatlerine kadar güzel havanın tadını kayarak çıkartırken adeta kayak şov yaptılar.

Büyükhanlı, "Cem Hakko bizim hocamızdır. Kayma hususunda ondan öğrenecek çok şeyimiz var" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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