Cem Davran 'Aşkın Tarifi' için el sıkıştı
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Cem Davran 'Aşkın Tarifi' için el sıkıştı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Cem Davran 'Aşkın Tarifi' için el sıkıştı

Yapım şirketi NTC Medya, Kadir Doğulu'dan sonra Cem Davran'la da el sıkıştı.

Yapım şirketi NTC Medya, Kadir Doğulu'dan sonra Cem Davran'la da el sıkıştı. Çekimlerin başlaması için sabırsızlandığını söyleyen Davran, dizide 'Hazım' rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği "Aşkın Tarifi", Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı dizinin çekimlerine yakında başlanacak.

Kaynak: Hürriyet

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