Cem Belevi düet yapmak istediği ismi açıkladı
19.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:51
Cem Belevi, katıldığı programda düet yapmak istediği ismi açıkladı. İşte detaylar
Cem Belevi, Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcı, "Fit olmanın önemli olduğu fikrine katılıyor musun?" sorusuna, "Kilo benim için çok önemli bir sorun değil. Bir dönem bende kiloluydum ama çok kafama takmıyordum. Kilo insanı çirkinleştirir algısına asla katılmıyorum. Kilo bu alınır, verilir. Kiloluda olsaydım yine şu an olduğum yerde olurdum" yanıtını verdi.& ;
Kaynak: Snob Magazin