Cem Belevi düet yapmak istediği ismi açıkladı

Cem Belevi, Emel Yalçın'ın Milyon TV'de yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcı, "Fit olmanın önemli olduğu fikrine katılıyor musun?" sorusuna, "Kilo benim için çok önemli bir sorun değil. Bir dönem bende kiloluydum ama çok kafama takmıyordum. Kilo insanı çirkinleştirir algısına asla katılmıyorum. Kilo bu alınır, verilir. Kiloluda olsaydım yine şu an olduğum yerde olurdum" yanıtını verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin