CEM BELEVİ'DEN İLGİNÇ ZEHRA YILMAZ AÇIKLAMASI
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CEM BELEVİ'DEN İLGİNÇ ZEHRA YILMAZ AÇIKLAMASI

07.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:15
CEM BELEVİ'DEN İLGİNÇ ZEHRA YILMAZ AÇIKLAMASI

Cem Belevi, telefonla bağlandığı radyo programında ayrıldığı sevgilisi Zehra Yılmaz'la ilgili soruya, "Tünele girdim. Seni duymuyorum. Ne dedin?" diyerek, kahkahayla cevaplamadan geçiştirdi.

Cem Belevi, Derya Uluğ'la seslendirdikleri 'Leyla Mecnun' parçasıyla Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına telefonla bağlandı. Yaz ayında oyuncu Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi eden ve geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleri çıkan şarkıcı, Şefik'in, "Şimdi sen Leyla'nı bulmuştun da ne oldu? Gerçekten ayrıldınız mı?" sorusuna, "Yasemincim tünele girdim. Seni duymuyorum. Ne dedin?" yanıtını vererek, kahkahayla cevaplamadan geçiştirdi. Dizi ve oyunculuk üzerine ise Belevi, "Ben de güzel bir projede yer almak istiyorum. Ancak doğru seçim için bekliyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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