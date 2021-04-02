Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz o isimle aşk mı yaşıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz o isimle aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz o isimle aşk mı yaşıyor?

Evlilik hazırlığı yaptığı şarkıcı Cem Belevi'den sürpriz bir kararla ayrılan oyuncu Zehra Yılmaz'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yılmaz'ın milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile aşk yaşadığı iddia edildi. İşte sürpriz aşk iddiasının perde arkası...

Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu
Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Söyüncü, milli takım kampı için geldiği İstanbul'da ortak arkadaşları vasıtasıyla güzel oyuncu Zehra Yılmaz ile tanıştı.

Instagram'da sadece 116 kişiyi takip eden yıldız futbolcunun güzel oyuncuyla takipleşmesi hem kafaları karıştırdı hem de beraberinde dedikoduları getirdi.

İkilinin gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

ZEHRA YILMAZ KİMDİR?

Zehra Yılmaz, 1994 yılında dünyaya geldi. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitim almıştır.

Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada'nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019'da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol aldı.

ZEHRA YILMAZ'IN ÖZEL HAYATI

Zehra Yılmaz, Ekim 2020'de şarkıcı Cem Belevi ile ayrıldıklarını açıklamıştı. Evlenmesi beklenen çiftin bu ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Ayrılık sonrası konuşan Zehra Yılmaz, "Bir kırgınlık yok, bir aldatma da yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cem Belevi'den ayrılan Zehra Yılmaz o isimle aşk mı yaşıyor? - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:41:15. #1.15#
title