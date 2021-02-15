Cem Adrian Sena Şener - Yine mi yol şarkı sözleri
Ses aralığının genişliği ile dikkat çeken Cem Adrian; Mahmut Orhan, Evrencan Gündüz gibi başarıları isimlerle düet yapan Sena Şener ile yepyeni bir parça yayımladı. Cem Adrian Sena Şener - Yine mi yol şarkı sözleri nelerdir?
CEM ADRİAN SENA ŞENER YİNE Mİ YOL SÖZLERİ
Kurumuş çiçekleri sulayan biri var
Hala... Hala...
***
Yıkanmış sokaklarda ayak izleri arıyor
Hala... Hala...
***
Yanmış fotoğraflar çerçevelerde
Hala... Hala...
***
Siyah kağıtlara siyah mektuplar yazıyor
Hala... Hala...
***
İnandım desem, yanıldım desem...
Düştüm desem, Kalktım desem...
Kırıldım desem, TUZ BUZ desem...
Kalbim desem...
Kalbim...
***
YİNE Mİ YOL... YİNE Mİ SON...
Kırık, dökük, delik, deşik o yorgun kalbime...
***
YİNE Mİ YOL... YİNE Mİ SON...
Yitik, bitik, sökük, dikik, yaralı kalbim...
***
Herkes nasıl yalnız
Kırgın ve inançsız
Karşımda karanlık
Hep yine mi yol, yine mi yol...
***
Bir filmin sonunda
Yanlış bir oyunda
Çıkmaz bir sokakta
Hep yine mi yol, Yine mi yol...
***
Sesimi kimse duymuyor
Hiç kimse kurtaramıyor
Uçurumun dibinde
Yine mi yol yine mi yol...
***
Kayboldum kimse bilmiyor
Uzanıp yetişemiyor
Düştüğün çukurda
Yine mi yol
Yine mi yol...
Söz & Müzik: Cem Adrian
Düzenleme: Sena Şener
Mix & Mastering: İlkay Şencan
Çello: Feride Öget
Bas: Canberk Ünsal