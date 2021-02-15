Cem Adrian Sena Şener - Yine mi yol şarkı sözleri
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Cem Adrian Sena Şener - Yine mi yol şarkı sözleri

15.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:48
Cem Adrian Sena Şener - Yine mi yol şarkı sözleri

Ses aralığının genişliği ile dikkat çeken Cem Adrian; Mahmut Orhan, Evrencan Gündüz gibi başarıları isimlerle düet yapan Sena Şener ile yepyeni bir parça yayımladı. Cem Adrian Sena Şener - Yine mi yol şarkı sözleri nelerdir?

CEM ADRİAN SENA ŞENER YİNE Mİ YOL SÖZLERİ

Kurumuş çiçekleri sulayan biri var

Hala... Hala...

***

Yıkanmış sokaklarda ayak izleri arıyor

Hala... Hala...

***

Yanmış fotoğraflar çerçevelerde

Hala... Hala...

***

Siyah kağıtlara siyah mektuplar yazıyor

Hala... Hala...

***

İnandım desem, yanıldım desem...

Düştüm desem, Kalktım desem...

Kırıldım desem, TUZ BUZ desem...

Kalbim desem...

Kalbim...

***

YİNE Mİ YOL... YİNE Mİ SON...

Kırık, dökük, delik, deşik o yorgun kalbime...

***

YİNE Mİ YOL... YİNE Mİ SON...

Yitik, bitik, sökük, dikik, yaralı kalbim...

***

Herkes nasıl yalnız

Kırgın ve inançsız

Karşımda karanlık

Hep yine mi yol, yine mi yol...

***

Bir filmin sonunda

Yanlış bir oyunda

Çıkmaz bir sokakta

Hep yine mi yol, Yine mi yol...

***

Sesimi kimse duymuyor

Hiç kimse kurtaramıyor

Uçurumun dibinde

Yine mi yol yine mi yol...

***

Kayboldum kimse bilmiyor

Uzanıp yetişemiyor

Düştüğün çukurda

Yine mi yol

Yine mi yol...

Söz & Müzik: Cem Adrian

Düzenleme: Sena Şener

Mix & Mastering: İlkay Şencan

Çello: Feride Öget

Bas: Canberk Ünsal

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