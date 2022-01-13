Cem Adrian - Sana Sarılınca şarkı sözleri! Cem Adrian - Sana Sarılınca dinle! Cem Adrian Sana Sarılınca sözleri! Sana sarılınca şarkı sözü!

Cem Adrian Sana Sarılınca şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sana Sarılınca şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Cem Adrian'ın Sana Sarılınca şarkısının sözleri...

CEM ADRİAN - SANA SARILINCA SÖZLERİ!

Karanlığı bölen cılız bir ışık gibi

Fırtınada çırpınan kanatlar gibi

Islanmaktan korkmayan bir kelebek gibi

Seni sevdim, seni sevdim

***

Okyanusta kâğıttan bir gemi gibi

Baharı beklemeden açan tomurcuk gibi

Sanki ilk kez seven bir çocuk gibi

Seni sevdim, seni sevdim

***

Sana sarılınca

Geçer sandım, geçer sandım

Sana inanınca

Biter sandım, biter sandım

Sana bağlanınca

Düşmem sandım, düşmem sandım

Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın

***

Sana sarılınca

Geçer sandım, geçer sandım

Sana inanınca

Biter sandım, biter sandım

Sana bağlanınca

Düşmem sandım, düşmem sandım

Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın

***

Karanlığı bölen cılız bir ışık gibi

Fırtınada çırpınan kanatlar gibi

Islanmaktan korkmayan bir kelebek gibi

Seni sevdim, seni sevdim

***

Okyanusta kağıttan bir gemi gibi

Baharı beklemeden açan tomurcuk gibi

Sanki ilk kez seven bir çocuk gibi

Seni sevdim, seni sevdim

***

Sana sarılınca

Geçer sandım, geçer sandım

Sana inanınca

Biter sandım, biter sandım

Sana bağlanınca

Düşmem sandım, düşmem sandım

Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın

***

Sana sarılınca

Geçer sandım, geçer sandım

Sana inanınca

Biter sandım, biter sandım

Sana bağlanınca

Düşmem sandım, düşmem sandım

Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın

***

Sana sarılınca

Geçer sandım, geçer sandım

Sana inanınca

Biter sandım, biter sandım

Sana bağlanınca

Düşmem sandım, düşmem sandım

Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın

***

Sana sarılınca

Geçer sandım, geçer sandım

Sana inanınca

Biter sandım, biter sandım

Sana bağlanınca

Düşmem sandım, düşmem sandım

Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın

CEM ADRİAN - SANA SARILINCA DİNLE!

CEM ADRİAN - SANA SARILINCA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER!

Söz, Müzik, Düzenleme: Cem Adrian

Yönetmen: Cem Adrian

Görüntü Yönetmeni: Mustafa Özen

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