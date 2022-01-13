Cem Adrian - Sana Sarılınca şarkı sözleri! Cem Adrian - Sana Sarılınca dinle! Cem Adrian Sana Sarılınca sözleri! Sana sarılınca şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Cem Adrian'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Sana Sarılınca şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Cem Adrian - Sana Sarılınca şarkı sözleri! Cem Adrian - Sana Sarılınca dinle! Cem Adrian Sana Sarılınca sözleri! Sana sarılınca şarkı sözü! İşte detaylar...
Cem Adrian Sana Sarılınca şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Sana Sarılınca şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Cem Adrian'ın Sana Sarılınca şarkısının sözleri...
Karanlığı bölen cılız bir ışık gibi
Fırtınada çırpınan kanatlar gibi
Islanmaktan korkmayan bir kelebek gibi
Seni sevdim, seni sevdim
***
Okyanusta kâğıttan bir gemi gibi
Baharı beklemeden açan tomurcuk gibi
Sanki ilk kez seven bir çocuk gibi
Seni sevdim, seni sevdim
***
Sana sarılınca
Geçer sandım, geçer sandım
Sana inanınca
Biter sandım, biter sandım
Sana bağlanınca
Düşmem sandım, düşmem sandım
Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın
***
Sana sarılınca
Geçer sandım, geçer sandım
Sana inanınca
Biter sandım, biter sandım
Sana bağlanınca
Düşmem sandım, düşmem sandım
Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın
***
Karanlığı bölen cılız bir ışık gibi
Fırtınada çırpınan kanatlar gibi
Islanmaktan korkmayan bir kelebek gibi
Seni sevdim, seni sevdim
***
Okyanusta kağıttan bir gemi gibi
Baharı beklemeden açan tomurcuk gibi
Sanki ilk kez seven bir çocuk gibi
Seni sevdim, seni sevdim
***
Sana sarılınca
Geçer sandım, geçer sandım
Sana inanınca
Biter sandım, biter sandım
Sana bağlanınca
Düşmem sandım, düşmem sandım
Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın
***
Sana sarılınca
Geçer sandım, geçer sandım
Sana inanınca
Biter sandım, biter sandım
Sana bağlanınca
Düşmem sandım, düşmem sandım
Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın
***
Sana sarılınca
Geçer sandım, geçer sandım
Sana inanınca
Biter sandım, biter sandım
Sana bağlanınca
Düşmem sandım, düşmem sandım
Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın
***
Sana sarılınca
Geçer sandım, geçer sandım
Sana inanınca
Biter sandım, biter sandım
Sana bağlanınca
Düşmem sandım, düşmem sandım
Her yanım yarım yarım, kalbim yine darmadağın
- Söz, Müzik, Düzenleme: Cem Adrian
- Yönetmen: Cem Adrian
- Görüntü Yönetmeni: Mustafa Özen
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