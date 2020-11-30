Cem Adrian kimdir, kaç yaşında? Cem Adrian'ın doğum günü ne zaman?
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Cem Adrian kimdir, kaç yaşında? Cem Adrian'ın doğum günü ne zaman?

30.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:16
Cem Adrian kimdir, kaç yaşında? Cem Adrian'ın doğum günü ne zaman?

Müziğin etkili seslerinden olan Cem Adrian hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Cem Adrian kimdir? Cem Adrian kaç yaşında? Cem Adrian'ın sesi kaç oktav? Cem Adrian'ın doğum günü isteği nedir? Cem Adrian şarkıları ve albümleri nelerdir?

Sesini etkili olarak kullanan usta sanatçılar arasında yer alan Cem Adrian, pek çok başarılı isimle ortak yapımlarda bulunmuştur ve kitlesini her geçen gün artırmaya devam etmektedir. Doğum günü nedeniyle bir kez daha gündeme gelen Cem Adrian hakkında merak edilenleri sizleri için derledik.

CEM ADRİAN KİMDİR?

Cem Adrian, müzisyen, besteci ve yapımcı. Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahiptir.

30 Kasım 1980 tarihinde Edirne'de doğdu. Yugoslav kökenli bir ailenin ikinci çocuğudur.

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Ortaokul sıralarında müzikle ilgilenmeye başlayan Adrian, ilk bestelerini de bu yıllarda yaptı. 12 yaşından itibaren Edirne'de radyoculuk yapmaya başladı ve bu işi yaklaşık on yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettirdi.

Radyoculuk Cem Adrian'ın müzik hayatına girmesinde büyük bir öneme sahiptir. Adrian, ilk albümünde yer alan iki şarkının dışında bütün kayıtlarını çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetti.

Cem Adrian kimdir, kaç yaşında? Cem Adrian'ın doğum günü ne zaman?

Müzik piyasasına giriş yapabilmek adına İstanbul'a gelen Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları "Mystika" adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı.

2004 yılında, bir kafede çalıştığı sırada, Fazıl Say'ın bir arkadaşı ile tanışma fırsatı yakaladı ve pek çok enstrüman sesini kendi sesiyle taklit ederek hazırladığı demosunu Fazıl Say'a ulaştırdı. Say, Cem Adrian'ın sesini çok beğendi ve Bilkent Üniversitesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitim alması için önayak oldu.

2005 yılının Şubat ayında, 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne'de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan "Ben Bu Şarkıyı Sana yazdım" adlı albümünü çıkardı.

2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti"yi çıkaran Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı. Albümün genel yapısı, Cem Adrian'ın, bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano seslerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar oluşturdu. Bu albüme Denizhan, Umay Umay ve Suicide vokalleri ile katkılarda bulunmuşlardır.

Cem Adrian kimdir, kaç yaşında? Cem Adrian'ın doğum günü ne zaman?

CEM ADRİAN ALBÜMLERİ, ŞARKILARI

Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım Albümü (2005)

Aşk Bu Gece Şehri Terketti Albümü (2006)

Essentials/ Seçkiler Albümü (2008)

Emir Albümü (2008)

Kayıp Çocuk Masalları Albümü (2010)

Siyah Bir Veda Öpücüğü Albümü (2012)

Sen Yağmurları Sevdiğinde Single (2012)

Şeker Prens Tuz Kral Albümü (2013)

Cam Havli Albümü (2014)

Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum Albümü (2014)

CEM ADRİAN'IN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Başarılı sanatçı 30 Kasım günü dünyaya gelmiştir. 2020 tarihi itibariyle 40 yaşına girmiştir.

CEM ADRİAN DOĞUM GÜNÜ İSTEĞİ NEDİR?

Sanatçı Cem Adrian, doğum günü öncesinde sevenlerinden SMA hastası bebeklere destek istedi. Adrian, "Ben seven herkesten minimum 10 TL istiyorum." dedi.

Cem Adrian kimdir, kaç yaşında? Cem Adrian'ın doğum günü ne zaman?

40. yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı şu ifadeleri kullandı:

"30 Kasımda, dogˆum gu¨nu¨m dolayısı ilk kez sizden hediye istiyorum… Biliyorum ki yas¸adıgˆımız s¸u garip gu¨nlerde, pandemi dolayısı ile herkes c¸ok iyi durumda degˆil… Ama benim ic¸in yapabilecegˆiniz bir s¸ey var. Artık 40 yas¸ında olacagˆım beni kırmazsınız…As¸agˆıda yardım ve destek bekleyen eris¸ebildigˆimiz tu¨m SMA hastası bebeklerimizin Instagram hesapları ve bu fotogˆraf go¨nderisinin devamında "aciliyetler ve ihtiyac¸lar tabloları var" …C¸ok bu¨yu¨k rakamlar gibi go¨ru¨nseler de elimizden ne gelirse is¸te… Daha o¨nce bu meblagˆların toplanabildigˆine defalarca s¸ahit olduk. Beni seven herkesten minimum 10 tl istiyorum… Lu¨tfen u¨s¸enmeyin. Bir c¸ocuk sec¸in, Instagramlarına girin, hesap numaralarını bulun ve onlara destek olun. Destek oldugˆunuz bebegˆin Instagram adresini bu go¨nderinin altına ekleyin… Hadi bunu yapın ki… Mutlu ve umutlu yıllar olsun hepimize…"

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