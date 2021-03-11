Cem Adrian bir kar tanesi sözleri neler? Bir kar tanesi sözleri neler? Cem Adrian şarkı sözleri neler? Cem Adrian kimdir?

Yeni şarkısının yayınlanmasıyla birlikte Cem Adrian bir kar tanesi sözleri neler? Bir kar tanesi sözleri neler? Cem Adrian şarkı sözleri neler? Cem Adrian kimdir? merak ediliyor.

10 Mart Çarşamba günü Cem Adrian yeni şarkısı Bir Kar Tanesi dinleyicileriyle paylaştı. Cem Adrian bir kar tanesi sözleri yayınlanmasının hemen ardından merak edilmeye başlandı. Cem Adrian Bir Kar Tanesi sözleri neler? Bir Kar Tanesi sözleri neler? Cem Adrian şarkı sözleri neler? Cem Adrian kimdir? Bir Kar Tanesi şarkısı kaç izlenme ve beğeni aldı?

CEM ADRİAN BİR KAR TANESİ SÖZLERİ NELER?

sevdim...

Sevdikçe acıyan

acıdıkça dağılan

dağıldıkça kaybolan

ben...

Düştüm...

düştükçe kırılan...

kırıldıkça çoğalan ...

kendine saplanan

ben...

Niye yağmur hep niye sonbahar

korkutur beni kör karanlıklardan daha

yalnız, daha kırgın, daha küskün bir ben...

niye sessiz hep niye suskun

eskisinden de daha yorgun bu sokaklar boyu

adım adım yokluğun ve ben...

Bir kar tanesi gibi karşında...

Eriyor yüreğim

Üşüyor ellerim...

Bırak gideyim

Yalnız öleyim..

Yalnız yanıp hep yalnız söneyim…

Prodüktör: Cem Adrian

Söz/Müzik/Aranje/Kayıt/Mix: Cem Adrian

Drums Düzenleme: Termo/ Bahadır Çavaş

Mastering: Emre Kıral

Fotoğraf: Hazar Çelik

Art by: CemAdrianArt

CEM ADRİAN KİMDİR?

Cem Adrian, müzisyen, besteci ve yapımcı. Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahiptir.

30 Kasım 1980 tarihinde Edirne'de doğdu. Yugoslav kökenli bir ailenin ikinci çocuğudur.

Ortaokul sıralarında müzikle ilgilenmeye başlayan Adrian, ilk bestelerini de bu yıllarda yaptı. 12 yaşından itibaren Edirne'de radyoculuk yapmaya başladı ve bu işi yaklaşık on yıl boyunca belirli aralıklarla devam ettirdi.

Radyoculuk Cem Adrian'ın müzik hayatına girmesinde büyük bir öneme sahiptir. Adrian, ilk albümünde yer alan iki şarkının dışında bütün kayıtlarını çalıştığı radyonun stüdyosunda kaydetti.

Müzik piyasasına giriş yapabilmek adına İstanbul'a gelen Cem Adrian, 2003 yılında Serkan ve Efkan Erdal ile birlikte kurdukları "Mystika" adlı etnik müzik grubunda solist ve dansçı olarak çeşitli mekanlarda sahne aldı.

2004 yılında, bir kafede çalıştığı sırada, Fazıl Say'ın bir arkadaşı ile tanışma fırsatı yakaladı ve pek çok enstrüman sesini kendi sesiyle taklit ederek hazırladığı demosunu Fazıl Say'a ulaştırdı. Say, Cem Adrian'ın sesini çok beğendi ve Bilkent Üniversitesi'nde özel öğrenci statüsünde eğitim alması için önayak oldu.

2005 yılının Şubat ayında, 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne'de kaydettiği demolardan ve 2004 yılının Ekim ayında Fazıl Say ile birlikte verdiği ilk konserin kayıtlarından oluşan "Ben Bu Şarkıyı Sana yazdım" adlı albümünü çıkardı.

2006 yılının sonbaharında, yapımcılığını kendi üstlendiği ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti"yi çıkaran Adrian, bu albümde yer alan ve albümle aynı adı taşıyan şarkısında, 134 kanal vokal kaydı yaparak hiç enstrüman kullanmadı. Albümün genel yapısı, Cem Adrian'ın, bas, tenor, mezzo, soprano ve koloratur soprano seslerinin koro kayıtları üzerine döşenen elektronik altyapılar oluşturdu. Bu albüme Denizhan, Umay Umay ve Suicide vokalleri ile katkılarda bulundu.