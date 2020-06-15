Cellat nasıl yazılır? TDK'ya göre Cellad mı cellat mı? Cellat ne demek?
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Cellat nasıl yazılır? TDK'ya göre Cellad mı cellat mı? Cellat ne demek?

Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biri olan celladın yazımında şüpheye düşülmektedir. Cellat ve cellat yazmak konusunda karasız kalanlar cellad nasıl yazılır, cellad mı, cellat mı, cellat ne demek sorularının yanıtlarını soruyor. Peki, cellad nasıl yazılır?

Cellat nasıl yazılır? TDK'ya göre Cellad mı cellat mı? Cellat ne demek?
15.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:27

Bitişik ve ayrı yazılan kelimeler konusunda en çok karıştırılan kelimelerden olan cellad kelimesi, cellad ve cellat şeklinde yazılmakta; zaman zaman karışıklık yaşanmaktadır. Peki cellad nasıl yazılır? cellad mı, cellat mı? Cellad ne demek? İşte celladın doğru yazımı!

CELLAT NASIL YAZILIR?

Cellad: Yanlış

Cellat: Doğru

CELLAT NE DEMEK?

(l ince okunur), Arapça cellad

1. isim Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse:

"İçlerinden biri atından inerek celladın burnuna kapı gibi bir fermanı dayadı." - İhsan Oktay Anar

2. sıfat, mecaz Acımasız, katı yürekli, kolaylıkla suç işleyen, zalim.

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