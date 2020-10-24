Kırmızı Oda'daki kadına şiddet yanlısı sözler sosyal medyada gündem oldu

Kırmızı Oda'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Celil Nalçakan'ın oynadığı Garip'in kendisini aldatan sevgilisiyle ilgili kadına karşı şiddet yanlısı sözleri Twitter'da gündem oldu.

OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 23 Ekim Cuma akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi.

PERFORMANSLARIYLA TREND OLDULAR

Kırmızı Oda son bölümde tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip'in şiddet yanlısı sözlerine kızan Doktor Hanım "Bir insanı öldürmenin hiçbir haklı sebebi olamaz. Sen kimsin can almayı kendine hak görüyorsun?" ifadelerini kullandı. Binnur Kaya ve Celil Nalçakan'ın bu sahneleri sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

İşte dizi için yapılan bazı paylaşımlar...