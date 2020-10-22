Celil Nalçakan kimdir, nereli? Celil Nalçakan'ın sevgilisi kimdir? Celil Nalçakan Instagram hesabı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Celil Nalçakan kimdir, nereli? Celil Nalçakan'ın sevgilisi kimdir? Celil Nalçakan Instagram hesabı

22.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:11
Celil Nalçakan kimdir, nereli? Celil Nalçakan'ın sevgilisi kimdir? Celil Nalçakan Instagram hesabı

Pek çok dizi ve filmde rol alan Celil Nalçakan, yıllardır televizyon ekranlarında gördüğümüz isimlerden biri. Sıla dizisiyle ünlenen ve Poyraz Karayel ile günümüz izleyici kitlesine de ulaşan isim, Kırmızı Oda adlı dizide de rol alacak. Celil Nalçakan hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, pek çok yapımda boy göstermiştir. Canlandırdığı karakterlerle çok beğenilen ünlü isim hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir, annesi öğretmen, babası ise elektrik teknisyenidir. Kendisinden 17 yaş küçük kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında dönemin en önemli dizilerinden biri olan Sıla'da rol aldı. Sıla dizisiyle çok ünlenen isim, Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır.

Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile daha da fazla üne kavuşmuştur.

CELİL NALÇAKAN FİLMLERİ

Çanakkale 1915 (2012) (Şefik Aker)

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (2017) (Zülfikar Ülgen)

Karakomik Filmler 2: Emanet (2020)

ÇELİL NALÇAKAN DİZİLERİ

Sıla (2006) (Dilaver)

Kış Masalı (2009)

Hanımın Çiftliği (2010) (2. sezon)

Bitmeyen Şarkı (2010) (Necip)

Keşanlı Ali Destanı (2011) (Hüseyin)

İntikam (2013) (Adem Karakuş)

Galip Derviş (2013) (Selim) (Konuk Oyuncu)

Vicdan (2013) (Faruk)

Poyraz Karayel 2015-2017 (Zülfikar)

Hayati ve Diğerleri (2017) (Hayati Başkomiser)

Bir Aile Hikayesi (2019) (Cem Güneş)

CELİL NALÇAKAN INSTAGRAM

Celil Nalçakan Instagram hesabını celilnalcakan kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

CELİL NALÇAKAN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Merve Zeynep Sezgi ile birlikte.

İlgili Haberler

Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli, eşi kimdir? Mert Öcal'ın Instagram hesabı nedir?
Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal nereli, eşi kimdir? Mert Öcal'ın Instagram hesabı nedir?
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü Instagram hesabı
Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi kimdir? Hazar Ergüçlü Instagram hesabı
Fatoş Kabasakal kimdir, kaç yaşında? Fatoş Kabasakal'ın eşi kimdir? Fatoş Kabasakal Instagram hesabı nedir?
Fatoş Kabasakal kimdir, kaç yaşında? Fatoş Kabasakal'ın eşi kimdir? Fatoş Kabasakal Instagram hesabı nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Halil Sezai Işın Karaca Binnur Kaya Yavuz Bingöl
Spor Babel Falcao Okan Buruk Serdar Aziz Garry Rodrigues
Daha Fazla Rus Genç Milli Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Celil Nalçakan kimdir, nereli? Celil Nalçakan'ın sevgilisi kimdir? Celil Nalçakan Instagram hesabı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 09:19:26. #1.15#
title