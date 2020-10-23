Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?
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Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?

23.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:43
Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?

Oyunculuk deneyimine Sıla dizisi ile başlayan başarılı oyuncu Celil Nalçakan hangi hangi dizilerde oynadı? Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan boy ve kilosu nedir?

Celil Nalçakan Poyraz Karayel dizisi hafızalara kazınan, sahnesi dikkat çeken Türk oyuncudur. Sivaslı olan başarılı tiyatrocu Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?

CELİL NALÇAKAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Sıla (2006) (Dilaver)

Kış Masalı (2009)

Hanımın Çiftliği (2010) (2. sezon)

Bitmeyen Şarkı (2010) (Necip)

Keşanlı Ali Destanı (2011) (Hüseyin)

İntikam (2013) (Adem Karakuş)

Galip Derviş (2013) (Selim) (Konuk Oyuncu)

Vicdan (2013) (Faruk)

Poyraz Karayel 2015-2017 (Zülfikar)

Hayati ve Diğerleri (2017) (Hayati Başkomiser)

Bir Aile Hikayesi (2019) (Cem Güneş)

CELİL NALÇAKAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1,81

Kilo: 90

Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?
Celil Nalçakan kimdir? Celik Nalçakan evli mi? Celik Nalçakan boy ve kilosu nedir?

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