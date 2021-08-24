Celil Nalçakan'dan "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a cevap: Size ne, bize ne

Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç; Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a "Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına? Size ne, bize ne" diyerek tepki gösterdi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın, son verdiği röportajda bazı Türk gençlerini eleştirerek küpe ve estetik hakkında düşüncelerini söyledi. Sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan Akın'a ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan cevap gecikmedi.

"TARİH BİLİNCİ OLAN GENÇ KÜPE TAKMAZ"

Sabah'a röportaj veren usta isim, "Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin lakin onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum. Şimdi erkekler kaşlarıyla bile oynuyor. Hayret ediyorum. Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu" dedi.

"SİZ NE, BİZE NE?"

Sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan Cüneyt Arkın'a bir cevap da Celil Nalçakan'dan geldi. Arkın'ın sözlerine katılmadığını belirten oyuncu, şunları söyledi: "Aman ya... Ustaya saygımız sonsuz da, bu ne Allah aşkına? Size ne, bize ne başkasının saçından, küpesinden, dinlediği müzikten? Madem özümüze döneceğiz, bu işe önce rızkımızı saklamak yerine paylaşmayı, zulme ram etmen yerine dik durmayı, doğayı katletmek yerine onun parçası olarak yaşamayı hatırlayarak başlayalım."