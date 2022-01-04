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Celil Nalçakan'dan kötü haber

Celil Nalçakan'dan kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar rolüyle akıllara kazınan ve son olarak Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine can veren Celil Nalçakan'dan kötü haber. İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine can veren Celil Nalçakan, koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu, durumunun iyi olduğunu söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu. Nalçakan, 'Aşı Ol' hashtag yaptı.

Celil Nalçakan'dan kötü haber

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