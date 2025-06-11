Çelik Yumruklar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çelik Yumruklar filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çelik Yumruklar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çelik Yumruklar filmini izleyecek olanların merak ettiği Çelik Yumruklar konusu nedir, Çelik Yumruklar oyuncuları kimler ve Çelik Yumruklar özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir boks organizatörü olan Charlie, hurda metallerden kalitesiz robotlar üreterek geçinmeye çalışmaktadır. Ancak işlerinde başarılı olamayıp zor günler geçirir. Yeniden bir araya geldiği oğlu Max ile birlikte bir boks robotu yapıp onu şampiyona için eğitmeye başlarlar. Vahşi bir arenada yarışırken, Charlie ve Max, ringlere geri dönmek için son bir fırsat yakalarlar.

İnsanların boks sporunu büyük ölçüde terk edip robotların teknolojik dünyasına yöneldiği yakın bir gelecekte geçen bu aksiyon dolu filmde, X-Men serisinden Logan karakteriyle tanınan Hugh Jackman başrolde yer alıyor. Charlie Kenton rolünde izlediğimiz Jackman, 2,5 metre uzunluğunda ve 900 kilo ağırlığında bir boks robotu yaparak ringlerde mücadele ediyor.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hugh Jackman: Charlie Kenton

Dakota Goyo: Max Kenton

Kevin Durand: Ricky

Evangeline Lilly: Bailey Tallet

Hope Davis: Debra

Anthony Mackie: Finn

Olga Fonda: Farra Lemcova

James Rebhorn: Uncle Marvin

Karl Yune: Mashido

James Rebhorn: Marvin

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 7 Ekim 2011 (Türkiye)

FilmABD filmidir.