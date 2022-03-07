Son Dakika | Çelik: "(Yağ fiyatları) Vatandaşlarımızdan istirhamımız Bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmeleridir" - Haberler

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Son Dakika | Çelik: "(Yağ fiyatları) Vatandaşlarımızdan istirhamımız Bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmeleridir"

AA, Fatih Erdoğan - Güncel
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Son dakika haber... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (6)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yağ fiyatları) Vatandaşlarımızdan istirhamımız Bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmeleridir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye'nin Mavi Vatan konusundaki hassasiyeti sorgulanabilir bir hassasiyet değildir"

Son Dakika | Çelik: (Yağ fiyatları) Vatandaşlarımızdan istirhamımız Bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmeleridir

Son Dakika | Çelik: (Yağ fiyatları) Vatandaşlarımızdan istirhamımız Bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmeleridir

Son Dakika | Çelik: (Yağ fiyatları) Vatandaşlarımızdan istirhamımız Bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmeleridir

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Haberler

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