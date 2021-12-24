Çelik kanatlardan 100. yıldönümü gösterisi

GAZİANTEP (İHA) - Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutlayan Gaziantep'te, Jandarma Çelik Kanatlar helikopteri uçuş gösterisi düzenledi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Jandarma Çelik Kanatlar helikopteri nefesleri kesen bir gösteri sergiledi. Yaklaşık 1 saat süren gösteri esnasında helikopter, Gaziantep Kalesi ve 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarının üzerinde tur attı. Zaman zaman alçak uçuş yapan helikopter, manevraları ile izleyenleri heyecanlandırdı.

Helikopterin gösterisini Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyururken, kutlama etkinlikleri ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlarla devam edecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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