Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
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Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı

Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, ülkemizden yurt dışına kaçırılan bazı tarihi eserlerin Hollanda'dan çıktığını söyledi. Çelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sanat ve Kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Adana'da bulunan Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalışnan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano'nu Hollanda'dan çıktığını duyurdu.

Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalışana tarihi eserler Hollanda'dan çıktı

"BÜYÜK BİR SUÇ VE AHLAKSIZLIK"

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Sanat ve Kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalışan 500 yıllık 223 karı İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano Hollanda'dan çıktı" dedi.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Çelik paylaşımının devamında, "Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilal Çığrım
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