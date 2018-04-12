Çelenk'ten Miraç Kandili Mesajı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Miraç gecesinin kalplere merhamet ve birlik beraberlik getirmesini temenni eden Çelenk mesajında, "İnsanlığa gönderilen son Rehber, Peygamber Efendimiz (SAV)'in, "Ben Miraç'tan daha güzel bir şey görmüş değilim" diyerek tarif ettiği bu gece, bize sorumluluklarımızı, muhabbet ve kardeşliğin, akl-ı selim ve sağduyulu olmamız gerektiğinin önemini de vurgulamaktadır. Kusurlarımızdan arınmanın ve Rabbimize ulaşmanın sembolü olan Miraç Gecenizi tebrik eder, gönüllerimizi aydınlatmasını, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa hayırlar, kalplerimize merhamet ve birlik getirmesini dileriz" diye konuştu. - GAZİANTEP