Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisinin Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir canlı yayınca kız öğrencilerinden biri ile ilgili anlattığı anısı, ortaya tepki çeken bir cinsel tacizi çıkardı.

"ETEĞİNİ KALDIRIP KIÇINA TOKAT ATTIM"

Celal Şengör, söz konusu yayında "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Şengör, öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, skandal ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu. Şengör kısa sürede TT listesine girmiş, gülerek anlattığı bu olaydaki Saniye'nin kim olduğunu merak konusu olmuştu.

KİTAP ÇEVİRMENİYMİŞ

Sabah'ın haberine göre Şengör'ün taciz ettiği ve 'eteğini kaldırıp tokat attım' dediği öğrencisinin, şimdilerin kitap çevirmeni ve Güney Afrika'da üniversitede öğretim üyeliği yapan Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı.

SANİYE GÜVEN NEUMANN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. 2000-2001 yılları arasında yabancı dil hazırlık programına dahil oldu ve 2002-2003 yılları arasında dil eğitimine İngiltere'de devam etti.

2003-2006 yılları arasında daha önce İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derslerini takip ettiği Veysel Atayman'ın teşvikiyle bir yayın kuruluşunda çevirmen olarak çalıştı. 2006 yılında çıkan af yasası ile yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geri döndü. 2007 yılında Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında doktora eğitimi için Güney Afrika'daki Witswatersrand Üniversitesi'nin Evolutionary Studies Institute'de (Evrim Çalışmaları Enstitüsü) kaydoldu. Halen aynı enstitüde çalışmalarına devam etmektedir.

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