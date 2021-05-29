Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti
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Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti

Haberler.com - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti. Şengör, "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya" ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü.

Şengör, Ortaylı'nın kendi alanı dışındaki birçok konulara da hakim olduğunu ve entellektüel yapısını anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.

Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti
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