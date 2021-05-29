Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti. Şengör, "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya" ifadeleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.