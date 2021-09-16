Celal Şengör'den skandal ifadeler! Öğrencisinin eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığı anısını anlattı

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde ders veren akademisyen ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, bir yayında geçmişte öğrencisiyle yaşadığı bir olayı anlattı. Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından yayınlanan bu görüntülerin ardından Şengör, büyük tepkilere maruz kaldı.

"ETEĞİNİ KALDIRDIM, KALÇASINA BİR TOKAT ATTIM"

Yaşanan bir olayın ardından çok kızdığını ifade eden Şengör, videonun devamında ise kız öğrencisi olduğu ifade edilen kişinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade etti. Daha sonra ise "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" dedi.

"BABAN BUNU YAPTI MI?" DİYE SORDU

Anlattığı anının devamında kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" diye sorduğunu ifade eden Şengör, "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabı aldıktan sonra "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" diye yanıt verdiğini de söyledi.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

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