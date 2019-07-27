Celal Bayar Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç kimdir?

Ahmet Ataç, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevlendirilen rektör isimleri arasında yer aldı. Prof. Dr. Ahmet Ataç rektör atamaları kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörü oldu. Yeni görevine CBÜ'de başlayacak olan Prof. Dr. Ahmet Ataç internette "Prof. Dr. Ahmet Ataç kimdir?" olarak aranmaya başladı. Peki CBÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç kimdir? Kaç yaşında?

AHMET ATAÇ KİMDİR?

Ahmet Ataç, 25 Ağustos 1971 yılında doğdu. İlk ve orta öğreniminin arkasından Çukurova Üniversitesi Fizik bölümünü kazanan Ataç, 1996 yılında Yüksek Lisansını da Fizik bölümünde tamamladı. 2002'de Gazi Üniversitesi Fizik/Atom Molekül Fiziği bölümünde doktorasını tamamlayan Ahmet Ataç, 2019 yılı temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı kararı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ (Bölüm Başkanı)

Celal Bayar Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği Ana Bilim Dalı