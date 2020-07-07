Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
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Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı

Çekya'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
07.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:47

Çekya'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Çekya'da Karlovy Vary şehri Pernink bölgesinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Çekya medyası, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazanın ardından olay yerine iki helikopter ve ambulans ekibi sevk edildi. Karlovy Vary itfaiyesi sözcüsü, meydana gelen kazaya 11 itfaiye ekibinin müdahale ettiğini belitti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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