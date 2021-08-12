Çekya'da filmleri aratmayan kovalamaca: 29 kaçak göçmen yakalandı

- Çekya'da filmleri aratmayan kovalamaca: 29 kaçak göçmen yakalandı Çekya'nın başkenti Prag'da dur ihtarına uymayan minibüsün ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

- Çekya'da filmleri aratmayan kovalamaca: 29 kaçak göçmen yakalandı

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da dur ihtarına uymayan minibüsün ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaza yapan minibüsün içinde 29 kaçak göçmen yakalandı.

Çekya'nın başkenti Prag'da dur ihtarına uymayan şüpheli bir minibüs ile polis ekipleri arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. D1 otoyolunun Prag istikametinin 4'üncü kilometresinde başlayan kovalamaca Prag'ın merkezindeki Holesovice semtinde minibüsün ağaca çarpması ile son buldu. Kazanın ardından minibüste bulunan Suriye uyruklu 23 kaçak göçmen olay yerinde yakalanırken, 6 kaçak göçmen ve minibüs şoförü olay yerinden koşarak kaçtı.

Kaçakları yakalamak için olay yerine gelen termal kameralı helikopter desteği istenirken, kaçak göçmenler olay yerine yakın bir noktadaki çalılıkların arasında yakalandı. Minibüs şoförünü ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaçak göçmenlerin arasında kadın ve çocuklar var

Prag polis sözcüsü Richard Hrdina yaptığı açıklamada, "Göçmenler arasında 4 kadın ve çocuklar bulunuyor. Göçmenlerin komşu ülkelerden birine sığınma talebinde bulunup bulunmadıklarını, Çekya'ya nasıl geldiklerini henüz bilmiyoruz" dedi.

Kaçan minibüs şoförüne değinen Hrdina, "Göçmenler şoförün milliyetini bilmiyorlar, yakalanıp mahkemeye çıkarıldığında iki yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Eğer bunu bir ücret karşılığında yaptığı kanıtlanırsa, ceza 5 yıla çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

Çekya son yıllarda kaçak yollarla başta Almanya, Hollanda ve Belçika olmak üzere batıdaki AB ülkelerine göçün transit geçiş ülkesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özgür Öztürk