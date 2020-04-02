Çeky'lı bakana koronavirüs cezası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Çeky'lı bakana koronavirüs cezası - Haber
Dünya

Çeky'lı bakana koronavirüs cezası

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, telekonferans yoluyla yapılan toplantı sırasında yanında başka kişiler olduğu halde maskesini çıkardığı için para cezasına çaptırıldı.

02.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Çeky'lı bakana koronavirüs cezası

 Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, telekonferans yoluyla yapılan toplantı sırasında yanında başka kişiler olduğu halde maskesini çıkardığı için para cezasına çaptırıldı.

İçişleri Bakanı Hamacek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin toplantı sırasında yanında başkaları olduğu halde maskesini çıkardığını gösteren fotoğrafın sosyal medyada yayıldığına değinerek, "Ben kendimi haklı göstermeye çalışacak değilim. Bu bir hataydı. Kurallar, herkes için geçerlidir. Motol Hastanesi'nin hesabına 10 bin kron (2 bin 645 TL) gönderdim" dedi. Bakan Hamacek'in yayımladığı fotoğrafta, kendisi dışında Çalışma Bakanı Jana Malacova'nın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ales Chmelar'ın da maskesiz olduğu görülüyor. Bu yetkililerin de 10'ar bin kron para cezası (2 bin 645 TL) ödeyecekleri bildirildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haber
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi Haber
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak Haber
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
Dünyada ilk koronavirüs cinayeti! İtalyan hemşire, doktor sevgilisini boğarak öldürdü
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
New York'ta hastanelerin yanındaki parklarda seyyar morglar bekletiliyor
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Hadise Dilan Çıtak Serdar Ortaç
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Çeky'lı bakana koronavirüs cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:35:32. #1.14#
title