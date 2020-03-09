Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti - Haberler
Mehmet Oral, Karpuzlu, Aydın, Yaşam

Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Köyü ilkokulunun hayattaki en eski öğretmenlerinden Mehmet Oral, köye 62 yıl sonra unutulmaz bir nostalji yaşattı.

09.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:24
Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Köyü ilkokulunun hayattaki en eski öğretmenlerinden Mehmet Oral, köye 62 yıl sonra unutulmaz bir nostalji yaşattı. Köy öğretmeni 1958 yılında öğrencileri ile birlikte çektirdiği fotoğrafları aradan 62 yıl geçtikten sonra çerçeveletip köy halkına ve okula teslim etti. Mehmet Öğretmen'in jesti herkesi duygulandırdı.


Edinilen bilgiye göre; 1958'li yıllarında Karpuzlu'nun Tekeler Köyü'nün ilkokulunda öğretmenlik yapan Mehmet Oral, o dönemlerde pahalı ve lüks olduğu için öğrencilere ve okula hatıra kalması için köye özel fotoğrafçı çağırıp öğrencileri ile fotoğraf çektirdi. Aradan 62 yıl geçtikten sonra karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol ve köyün yetişmiş insanlarından emekli öğretmen Zeki Altın ile birlikte Tekeler Köyü İlkokuluna ziyaret eden Mehmet Oral, 62 yıllık fotoğrafları köye hediye etti.


Eski okulunda ağırlanan Mehmet Öğretmen, fotoğraflarla birlikte köyde anılarını paylaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haberler
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haberler
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haberler
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haberler
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haberler
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Donald Trump Angela Merkel Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Hadise Elçin Sangu Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Falcao Podolski Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Çektirdiği fotoğrafları 62 yıl sonra okula teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:45:03. #1.15#