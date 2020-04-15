ÇEKMEKÖY SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Çekmeköy, Zabıta, Güncel

ÇEKMEKÖY SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Çekmeköy zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Çekmeköy semt pazarında denetim yaptı.

15.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:25
ÇEKMEKÖY SEMT PAZARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Çekmeköy zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında Çekmeköy semt pazarında denetim yaptı. Pazara gelenler ve pazar esnafı maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve elle ürün seçmemeler konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgesiyle semt pazar yerlerinde giyim ve oyuncak gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi, pazar yerine maskesiz girilmemesi ve sosyal mesafenin korunması kararları alınmıştı. Çekmeköy zabıta ekipleri, bugün Çekmeköy semt pazarında denetim yaparak pazarcı esnafını ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları, elle ürün seçmemeleri, maske takmaları ve pazara girerken el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar pazar girişinde sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi ve zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle içeri alındı. Maske takmayan vatandaşlar ise ekipler tarafından uyarılarak pazara alınmadı. Pazar esnafı ise maske takmaları ve ürünlerini poşetlemeleri konusunda uyarıldı.

ELLE SEÇMEK YASAK

Pazara gelen maskesiz bir vatandaş, ekipler tarafından uyarılarak pazardan çıkarıldı. Kimlik kontrolünde 70 yaşında olduğu anlaşılan vatandaş, 'Ben pazara pantolon almak için geldim. Başka bir şey yokö dedikten sonra zabıta ekipleri tarafından ekip aracıyla evine götürüldü. Denetim sırasında ürünlerini poşetlemediği için zabıta ekipleri tarafından uyarılan pazarcıya ise zabıta ekipleri ürünlerinim poşetlemesinde yardımcı oldu. Ekiplerin yardımcı olduğu pazarcı Yener Toprak, 'Ekipler bize her zaman, her açıdan yardımcı oluyorlar. Şu an zor aşamalardayız. Daha önceden tedbirlerimizi almak zorundaydık ama şu an geç kaldık. Gerekli şekilde uygun olan davranışı yapacağız. Elle seçmek kesinlikle yasak. Bütün ürünleri kendimiz tartıp müşteriye sunmaktayız dedi.

SIK SIK UYARILIYORUZ

Ürünlerini poşetlemesi için uyarılan diğer pazarcı Erşen Çiftepe ise, 'Ambalajlı mal satmak için ve maske ile eldiven konusunda sık sık uyarılıyoruz. Biz de müşterilerimizi elimizden geldiği kadar uyarıyoruz ama yine de sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar illa ki mal seçmek istiyor. Elimizden geleni yapıyoruz ve şu an seçtirmiyoruz. Mesafeye de dikkat ediyoruz. Tezgahların arasına 3 metre bırakıyoruz şeklinde konuştu.

Pazara girmek için sıra bekleyen Kamil Güngör önlemlerle ilgili, 'Çok güzel bir şey. Herkes kendi sağlığı için uyuyor. Bize 'sosyal mesafeyi koruyun ve kurallara uyarak ilerleyin' dediler dedi.

Kaynak: DHA

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