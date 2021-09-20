Çekmeköy'de kültür sanat sezonu konserlerle açıldı

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi 2021-2022 Yılı Kültür Sanat Sezonu Taşdelen Cemal Güngör Parkı'nda gerçekleştirilen dev konserle açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere binlerce Çekmeköylü katıldı.

Taşdelen Cemal Güngör Parkı önünde düzenlenen konserlerde binlerce Çekmeköylü doyasıya eğlendi. Konserde İmera ve Sevcan Orhan gibi ünlü isimler sahne aldı. Başkan Poyraz, konuşmasının ardından İmera'ya çiçek ve plaket takdim etti. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sırmacı da Çekmeköylüler adına Sevcan Orhan'a teşekkür ederek teşekkür çiçeği ve plaket takdim etti.

Konser alanında koronavirüs sebebiyle sıkı tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı sürecini tamamlamış ya da son 48 saatte alınmış negatif PCR testi bulunan vatandaşları konser alanına giriş yapabildi.

Sanatçılara Çekmeköylüler adına teşekkür eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " İlçemizde bu yaz bambaşka geçti. Birçok etkinliğe imza attık. Kültür sanat sezonumuzun açılışı da çok güzel oldu. Haftaya belediye bahçemizde düzenleyeceğimiz konserde yine birbirinden ünlü isimleri ağırlayacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımız bugün doyasıya eğlenmiştir" dedi.

Konsere katılan Hakan Badür, " Bizim için güzel bir eğlence her sene burada oluyor. Güzel etkinlikler düzenleniyor her sene farklı sanatçılar geliyor. Böyle bir etkinlik düzenlediği için belediyemize teşekkür ederiz. Pandemi önlemleri de alınmış" dedi.