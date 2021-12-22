Son dakika haber! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, KARDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, KARDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ÇEKMEKÖY'de kar yağışı başladı.

ÇEKMEKÖY'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kartopu oynamak için sokağa çıkarken bir sürücünün kar yağışı sırasında drift yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Çekmeköy'ün bazı kesimlerinde yolları beyaza bürüdü.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bir otomobil sürücüsünün aracıyla cadde üzerinde dakikalarca drift yaptığı anlar kameraya yansıdı. Bazı cadde ve sokaklar tamamen bembeyaza kaplandı. Otomobillerin üzerinde kar birikintileri oluştu.

Son dakika haber! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, KARDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

Son dakika haber! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, KARDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

Son dakika haber! İSTANBUL-ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI, KARDA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

 Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title