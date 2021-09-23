Çekmeköy'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Çekmeköy'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de bir iş yerinden 937 paket sigara çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çekmeköy'de bir iş yerinden 937 paket sigara çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Taşdelen Mahallesi'ndeki bir marketten farklı markalara ait 937 paket sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerinin incelenmesinde hırsızlığı olay yerine beyaz renkli bir araçla gelen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, aracın kaçış güzergahı üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda şüpheliler A.E ve A.K'yi, Sancaktepe Meclis Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde yakaladı.

Şüphelilerin iş yerinden çaldıkları 937 paket sigarayı M.S. isimli kişinin işlettiği bir tekel bayisine 15 bin lira karşılığında sattıklarını tespit eden ekipler, çalınan 937 sigara paketini de ele geçirdi.

Hakkında "suç eşyasını satın almaktan" işlem yapılan M.S, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, "iş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen A.E. ve A.K tutuklandı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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