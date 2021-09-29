Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti - Haberler
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Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti Çekmeköy'de Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçen "Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimleri" sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirdi.

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti

İSTANBUL - Çekmeköy'de Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hayata geçen "Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimleri" sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirdi. Organizasyona Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi iş birliği ile başlatılan akademinin sertifika töreni ve kitap lansmanı gerçekleştirildi. Akademide gençlere insan hakları kapsamında; temel hak ve özgürlükler, özgürlüğün sınırları, Anayasal hak ve sorumluluklar, kamusal haklar teorik eğitimler ve atölyeler ile anlatıldı. Atölyelerde eğitim veren hocaların yazdığı makaleler 'Gençler için insan hakları' kitabında toparlandı. Programa katılan öğrencilerle sertifikaları ve programda yazılan kitap verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çok güzel bir proje. Gençlerin aslında geleceğe bakışını, kendisi için neler yapılması gerektiğini kendi haklarını anlatan önemli bir proje. Katılamayan, öğrencilerimiz aslında kaybeden tarafta, kazanan sizlersiniz. Sizlere inanıyorum çok değerli hocalarım var burada eğitimini almış ve sizleri de bu noktada geleceğe hazırlamış. Birbirinden değerli hocalarımızdan çok daha güzel faydalanmış ve kendi haklarınızı, ülkemize neler yapılabileceğinizi, bu hakları gelecekte nasıl kullanacağınız noktasında büyük bir kazanım içindesiniz. Onun için asıl bu işin kazananı sizsiniz. Ben sizleri çok tebrik ediyorum. İyi ki var bu gençlik diyorum" diye konuştu.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, "Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütmüş olduğumuz vakfımız Çekmeköy şubesinin hazırlamış olduğu ve kurumların da işbirliği ve desteğiyle yapmış olduğumuz insan hakları projesi kapanış toplantısındayız. Gelecek çok daha nitelikli, çok daha kaliteli, çok daha kendini yetiştirmiş ve geliştirmiş insanların aranacağı bir zaman dilimi olacak. Kazanımlar ve elde ettikleriniz sizin önünüzü ve ufkunuzu açacak. Buradan almış olduğunuz eğitimler bakış açınızı ve ufkunuzu geliştirecek ve değiştirecek. Küresel dünyada çok ciddi bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Bilginin çok önemli olduğu ve o değerin hayatın içerisine tatbik edilmesi gerektiği haklarımızın neler olduğunu ve bu alanda nasıl çalışma yapması gerektiğini değerli akademisyenlerimizin nezaretinde bir kez daha öğrenmiş ve bu bilinç halini kazanmış oldunuz" dedi.

Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti

Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti

Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti

Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çekmeköy'de 'Gençler İçin İnsan Hakları' projesi sertifika töreni gerçekleşti - Haberler
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