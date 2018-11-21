Çekimlerin Bitmesini Yemekte Kutladılar

Başrolünde ünlü şovmen İsmail Baki Tuncer'in, başlıca rollerde ise Orhan Aydın, Serkan Şengül, Aleyna Dalveren, Yaşar Alptekin ve Vahe Kılıçarslan'ın yer aldığı "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı komedi-aksiyon filminin çekimleri Eskişehir'de tamamlandı. Üç hafta boyunca zorlu doğa koşullarında çalışan ekip İstanbul'a döndü.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Çetin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosu yemekte bir araya geldiler. Küçükçekmece'deki Efor Performance adlı restoranda buluşan oyuncular, hem yorgunluk attı hem de genç şarkıcı Alp Keskin'in şarkılarına eşlik ettiler.

NİSAN 2019'DA VİZYONA GİRECEK

Filmde sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan efsane Hababam kadrosundan Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık, "Sette Yeşilçam günlerimizi yeniden hatırladık. İzleyicinin de bizi özlediğini hissediyoruz" dediler. "Kral Midas'ın Hazinesi'nde bir köylü güzelini canlandıran ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren de ilk sinema filmini çekmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Cinemedya imzasını taşıyan "Kral Midas'ın Hazinesi", 2019 yılının Nisan ayında vizyona girecek.