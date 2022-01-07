ÇEKÇEKLİ KADIN ÇELİK HALATLARI ÇALDI, FİRMA SAHİBİ '2 KİŞİ ANCA TAŞIYORUZ' DEDİ

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, 'çekçek' denilen el arabasıyla atık toplayan kadın, park halindeki 2 vinçten çelik halatları çaldı. Firma sahibi Hüseyin Sarıkaya, şaşırdığını belirtip, "Bunlar çok ağır malzemeler, biz 2 kişi anca taşıyorduk" dedi.

Olay, önceki gün Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Vinç hizmetleri verilen firmanın sahibi Hüseyin Sarıkaya, sabah işe geldiğinde, vinçteki çelik halatların olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sarıkaya, 'çekçek' diye tabir edilen el arabasıyla atık toplayan kadının park halindeki 2 vincin üzerinde bulunan çelik halatları çaldığını gördü. Polise başvuran Sarıkaya, şikayetçi oldu. Polis ekipleri de şüpheli kadını belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Çalınan çelik malzemelerinin çok ağır olduğunu dile getiren Hüseyin Sarıkaya, "'Çekçekçi' diye tabir ettiğimiz arkadaş, araçlarımızın üzerinden yaklaşık değeri 3 bin lira olan çelik halatlarımızı alarak yoluna devam etmiş. Biz bunu ertesi gün işe gelince güvenlik kameralarından tespit ettik. Olayla ilgili polislere de bilgi verdik. Onlar da konuyla ilgili çalışma yaptılar. Bunlar çok ağır malzemeler, normalde biz 2 kişi anca taşıyorduk. Sanıyorum; çalan kişi güçlü, kuvvetli bir arkadaşımızmış? dedi.