Cehennem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cehennem filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cehennem konusu, özeti ve Cehennem oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cehennem filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cehennem filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennem konusu nedir, Cehennem oyuncuları kimler ve Cehennem özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEHENNEM FİLMİ KONUSU

Venedik'te bir otel odasında hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanan dünyaca ünlü profesör Robert Langdon, nasıl ve neden orada olduğunu hatırlamaz. Kendisini iyileştirmeye çalışan Dr. Sienna Brooks, Langdon'a yaşananları çözme konusunda yardımcı olur. Ancak kısa sürede ikisi de gizemli bir komplonun ortasında bulur kendini. Langdon ve Brooks, geçmişin karanlık sırlarını aydınlatmak ve büyük bir felaketi önlemek için Avrupa'nın tarihi şehirlerinde soluksuz bir maceraya atılırlar.

Dante'nin İlahi Komedya adlı ölümsüz eserinden yola çıkan ipuçları, insanlığı tehdit eden bir salgının habercisidir. Zengin bir işadamı, dünya nüfusunu azaltmak amacıyla ölümcül bir virüsü yaymayı planlamaktadır. Langdon'ın görevi, bu planı durdurmak için zamanla yarışmaktır.

CEHENNEM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Tom Hanks – Robert Langdon

• Felicity Jones – Dr. Sienna Brooks

• Ben Foster – Bertrand Zobrist

• Omar Sy – Christoph Bouchard

• Irrfan Khan – Harry Sims

• Sidse Babett Knudsen – Elizabeth Sinskey

Bu güçlü kadro, Dan Brown'un aynı adlı romanından uyarlanan filmin sürükleyici atmosferine derinlik katmaktadır.

CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yapımı Cehennem (Inferno), uluslararası bir prodüksiyondur. Film; ABD, Japonya, Macaristan ve Türkiye'de çekilmiştir. Özellikle İstanbul'daki sahneler, Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi mekânlarda gerçekleştirilmiş, bu da filme kültürel bir zenginlik kazandırmıştır.

Ron Howard'ın yönetmenliğinde çekilen film, gizem, aksiyon ve tarih unsurlarını birleştirerek seyirciye hem entelektüel hem de heyecan dolu bir deneyim sunmaktadır.

