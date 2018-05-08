Çedaş Taşınacak, Bölgeye Alt Geçit Yapılacak"

Sivas Valisi Davut Gül, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Genel Müdürlük binasının taşınacağını, bölgeye ulaşımı rahatlatmak üzere alt geçit yapılacağını bildirdi.

Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında ÇEDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa'dan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili brifing alan Gül, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gül, ÇEDAŞ'tan vatandaşın beklentisinin kesintisiz enerji olduğunu dile getirerek, "Hat uzunluğumuz çok fazla, coğrafyamız çok büyük, dolayısıyla burada verimli ekonomik ve karlı bir enerji yatırımı yapmak biraz daha zorlaşıyor. Ancak vatandaşın da bu hizmeti bir şekilde alması gerekiyor." dedi.

Kentte Yeni Numune Hastanesi'nin ulaşım sorununu rahatlatmak, ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın direktifleri ile çalışma yaptıklarını, bu noktada ÇEDAŞ'ın taşınmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Gül, şunları kaydetti:

"ÇEDAŞ'ın hizmetlerini yapabileceği, hizmet alanların da daha etkili sonuç alabileceği bir yer planlıyoruz. Mevcut Numune Hastanemizin yanında iki yeni yapılan blok var. 250 yatak artı 195 yatak kapasiteli yeni bloklar bittiğinde hastanenin yatak kapasitesi toplamda bin 367 olacak. Burada bazı sıkıntılarımız var. Birincisi toplu ulaşım, ikincisi Erzincan yolu olduğundan kavşakta yoğunluk oluşuyor. Hem bakanlık nezdinde hem şirket nezdinde kimsenin mağdur olmadığı, hizmet alanların ve hizmet verenlerin ve vatandaşlarımızın kolaylıkla işlerini yürütebilecekleri bir çözüm olacak. Nihayetinde ÇEDAŞ kalkacak, alt geçit yapılacak, toplu taşıma araçları buraya kadar gelebilecek. Alt geçit olmadığı için toplu taşım araçları da çok gelemiyor. Onlar da gelse ayrı bir trafik sıkışıklığı da oluyor."