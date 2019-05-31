ÇEDAŞ, şehit aileleri ile iftarda buluştu

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) Sivas'ta görevli kurum personelleri ve şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

İl merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğun olarak yaşandığına dikkati çekerek, ramazan ayının herkes için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Hedeflerinin işlerini en mükemmel şekilde yapmak olduğunu aktaran Kıvılcım, "Elektrik dağıtım sektöründe ÇEDAŞ demek mükemmellik demek. Türkiye Kalite Derneği tarafından kaliteyi Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan ve 2017 yılında 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız' belgesinin sahibi olan şirketimiz, 2018'de düzenlenen 27. Kalite Kongresi'nde 'EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülle elektrik dağıtım sektöründeki bir ilke imza attık." dedi.

Bölgenin en büyük yatırımcı kurumlarından biri olarak gerek istihdam gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle her daim topluma destek verdiklerini belirten Kıvılcım, şöyle devam etti:

"Tüm çalışma arkadaşlarımla her gün daha iyiye hedefiyle ilerliyoruz. Bu ortak hedef doğrultusunda ilerlerken değerli çalışma arkadaşlarımla yan yana, omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Kurum olarak hedefimiz önce insan kavramını yerleştirmek. Biz önce insanız; sonra tekniker, mühendis, saha elamanı ya da yönetici. Bizim bu ülkeye, çocuklarımıza, şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimize borcumuz var. Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya bırakmak için çalışmalı, bir olmalı, birlik olmalıyız."

Kaynak: AA