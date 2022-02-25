Çeçenistan Lideri Muhammed Kadirov açıkladı! Çeçen ordusu Ukrayna sınırında - Haberler
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Çeçenistan Lideri Muhammed Kadirov açıkladı! Çeçen ordusu Ukrayna sınırında

Haberler.com, Bilsay Özer - Dünya
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Rusya'ya bağlı Çeçenistan cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov, Rus askerlerine destek olması için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdi.

Hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Ukrayna işgali sürüyor. Rus ordusu, resmi olarak tanınan ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusuna ait kritik bölgeleri alırken, Rusya'dan Ukrayna'ya askeri sevkiyatlar devam ediyor.

ÇEÇEN ORDUSU UKRAYNA SINIRINA GÖNDERİLDİ

Çeçenistan cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı. Vladimir Putin'in desteği ile Çeçenistan'ın başına getirilen Muhammed Kadirov, Çeçen birliklerin savaşta kritik rol oynayacağını vurguladı.

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin."

Bilsay Özer
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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Çeçenistan, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Haberler

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