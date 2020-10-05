Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı

05.10.2020 09:26 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:38

Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında öğrenen Azeri spiker, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ermenistan'la çatışmalar devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yer alan Cebrail şehri ve 9 köyün daha kontrol altına alındığını açıkladı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ermenistan işgali altındaki 9 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında izleyicilere aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu.

"GÖZÜMÜZ AYDIN OLSUN"

Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan spiker, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı
Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı
Haber Yorumları (1)
ADANALI: MAŞALLAH HELAL OLSUN KARDEŞLERIMIZA. TÜĞLERİM DİKEN DİKEN OLDU
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ali Palabıyık Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Asker Kadıköy Ali Edizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cebrail şehrinin işgalden kurtarılması Azeri kanalında sevinçle karşılandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 09:52:12. #1.15#
title