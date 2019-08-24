Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankeri rotasını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirdi

24.08.2019 12:15

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankeri rotasını Yunanistan'ın güneyinden Türkiye'ye doğru çevirdi. Adrian Darya isimli tanker Mersin'e doğru yol alıyor.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge ülkelerine, terörist olarak kabul ettiği Devrim Muhafızları'nın kontrolünde olduğunu söylediği gemiye yardım etmeme çağrısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle