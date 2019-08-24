Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankeri rotasını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirdi

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankeri rotasını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirdi

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankeri rotasını Yunanistan'ın güneyinden Türkiye'ye doğru çevirdi. MarineTraffic internet sitesinin paylaştığı verilere göre Adrian Darya isimli tanker Mersin'e doğru yol alıyor.

24.08.2019 12:15
Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran petrol tankeri rotasını Yunanistan'dan Türkiye'ye çevirdi

Cebelitarık'ın serbest bıraktığı İran'a ait petrol tankeri rotasını Yunanistan'ın güneyinden Türkiye'ye doğru çevirdi. Adrian Darya isimli tanker Mersin'e doğru yol alıyor.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge ülkelerine, terörist olarak kabul ettiği Devrim Muhafızları'nın kontrolünde olduğunu söylediği gemiye yardım etmeme çağrısında bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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