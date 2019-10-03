ÇDSO'nun açılış konserinde İdil Biret sahne aldı
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Yalçın Adıgüzel yönetiminde düzenlenen konserde solist olarak İdil Biret yer aldı.
Programda İdil Biret, Robert Schumann'ın "Piyano Konçertosu"nu seslendirdi.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Bedrich Smetana'nın "Moldova" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.