CD Projekt, The Witcher: Ronin için para topluyor

CD Projekt'in başlattığı kampanya hedefini çoktan aştı fakat bağış gelmeye devam ediyor.

The Witcher: Ronin, Geralt'ı Kar Leydisi Yuki Onna'nın peşinde feodal Japonya'dan esinlenen yeni bir diyar boyunca sürükleyen yaklaşan bir mangadır. Korkunç Doğu Avrupa fantezisi bu tür için doğal uyum sağlıyor.

Böyle bir dünyada, tehlikeli Yokai ve Oni'nin (Japon ruhları ve şeytanları) sürekli sinsi sinsi dolaşması, profesyonel bir canavar avcısının rolü kadar önemli. Biraz daha az mantıklı olan şey, stüdyonun kickstarter'daki bir basılı kopya koleksiyoncu baskınını desteklemek için para toplamasıdır

VESEMIR VE YENNEFER'İ DE İÇERİYOR

Kickstarter kampanyasında, "The Witcher: Ronin'in ana hikaye arkı, ipuçlarını ararken, ölümcül canavarlarla savaşırken ve zor ahlaki seçimlerle karşı karşıyayken Geralt'ı takip eden 4 bölüm yaklaşık yüz sayfa içeriyor. Bu ana hikayeye ek olarak, her biri yaklaşık 15 sayfadan oluşan 3 kısa hikaye de yazıyor. Bu bağımsız masallar, bu gizemli Ronin dünyasının bağlamını derinleştirirken, her biri bu manganın tarzına çevrilen Vesemir ve Yennefer gibi hayranların en sevdiği karakterleri de içeriyor.

Ayrıca bu atmosferik anlatıların yanı sıra, yaratıcı yorumları, erken taslak eskizleri ve manganın kendisini etkileyen mitolojik arka plana dair içgörü içeren bir bölüm de üretildi.

The Witcher: Ronin'in bu özel baskısı, temel paket için yurtdışı fiyatı 35 euro veya varyant kapak resmi içeren bir kartpostal ve poster içeren Deluxe Wanderer paketi ise 50 euro ücret karşılığında sadece Kickstarter aracılığıyla satılıyor.

CD Projekt, Cyberpunk 2077 için çok zorlu bir lansmana rağmen 2020 için yaklaşık 303 milyon dolar kar bildirdi ve aynı zamanda 8.1 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli video oyunu şirketi oldu.