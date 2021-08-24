CD Projekt Red oyunları Steam'de indirime girdi!
Steam'de CD Projekt Red oyunlarında %85'e varan indirimler başladı. Geçen yıla damgasını vuran Cyberpunk 2077'de indirime girdi.
Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncusu olan CD Projekt Red'in tüm oyunlarda indirim kampanyası başlattı. Geçen senenin en çok konuşulan oyunu Cyberpunk 2077 ve The Witcher serileri indirime girdi.
Steam, CD Projekt Red indirimi 6 Eylül tarihinde sona erecek. Sizler için indirime girmiş oyunları listeledik...
Steam'de başlatılan indirim kampanyasından yararlanmak için buraya tıklayınız.
İNDİRİME GİREN CD PROJEKT RED OYUNLARI LİSTESİ
- Cyberpunk 2077 - 166,83 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - 11,99 TL
- The Witcher Adventure Game - 2,70 TL
- Thronebreaker: The Witcher Tales - 46,79 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Expansion Pass - 14,99 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone – 5,99 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine – 11,99 TL
- The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut - 2,70 TL
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - 4,65 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition – 14,99 TL