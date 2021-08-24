CD Projekt Red oyunları Steam'de indirime girdi!

Steam'de CD Projekt Red oyunlarında %85'e varan indirimler başladı. Geçen yıla damgasını vuran Cyberpunk 2077'de indirime girdi.

Steam, dünya genelinde milyonlarca oyuncusu olan CD Projekt Red'in tüm oyunlarda indirim kampanyası başlattı. Geçen senenin en çok konuşulan oyunu Cyberpunk 2077 ve The Witcher serileri indirime girdi.

Steam, CD Projekt Red indirimi 6 Eylül tarihinde sona erecek. Sizler için indirime girmiş oyunları listeledik...

Steam'de başlatılan indirim kampanyasından yararlanmak için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN CD PROJEKT RED OYUNLARI LİSTESİ