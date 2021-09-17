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CBÜ ve EGİAD arasında iş birliği protokolü

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CBÜ ve EGİAD arasında iş birliği protokolü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında, iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) iş birliğine imza attı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in imza attığı törende, EGİAD Başkan Vekilleri Cem Demirci, Dr. Fatih Mehmet Sancak, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Karacar, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi yer aldı.

İş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyen ve üniversite-sanayi iş birliğinin önemi üzerinde duran Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, imzalanan protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması, katma değeri yüksek projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını belirtti.

İmza töreninin ardından, üniversite olarak finanstan teknik alanlara kadar her mecrada EGİAD'a destek olabileceklerini dile getiren Rektör Ataç, her iki kurumun, öğrencilerin toplumsal sorumluluk ve iş ahlakı gibi konulardaki gelişimi için birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaparak, imzalanan protokolün hayırlı olması dilekleriyle sözlerine son verdi. - İZMİR

CBÜ ve EGİAD arasında iş birliği protokolü

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Haber: CBÜ ve EGİAD arasında iş birliği protokolü - Haberler
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